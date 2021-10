Tina sbugiarda Gemma Galgani | “Sei la vergogna di questo programma”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Chefosse una non alleata delle donne e che nello studio di Uomini e Donne regalasse delle perle di rara bassezza a gogo, era cosa parecchio nota. La scorsa settimana si era permessa di parlare della vita privata diCipollari dimenticando una sottile differenza: la romana è lì per lavorare ed è chiamata a parlare dei protagonisti di Uomini e Donne; lei invece su quelle poltrone rosse si accomoda da oltre 10 anni, raccontando parte della sua vita e sapendo di essere giudicata proprio per quello che fa con gli uomini. E non ci stupisce l’accanimento che ha contro Isabella Ricci, gelosia, invidia, potrebbero essere i sentimenti che hanno mosso le ultime uscite immotivate della. Ci ha pensato oggire la, lei che con Biagio ...

Dorian221190 : RT @uedooc: Il video che sbugiarda Gemma sul bacio tra lei e Biagio, Tina: 'Vergognati, ma ti rendi conto?' #uominiedonne - uedooc : RT @uedooc: Il video che sbugiarda Gemma sul bacio tra lei e Biagio, Tina: 'Vergognati, ma ti rendi conto?' #uominiedonne - defede06 : GEMMA ODIA ISABELLA PERCHÈ RUBA I SUOI CORTEGGIATORI E PERCHÈ LA SBUGIARDA SECONDO DOPO SECONDO DAVANTI A TUTTA ITA… - uedooc : Il video che sbugiarda Gemma sul bacio tra lei e Biagio, Tina: 'Vergognati, ma ti rendi conto?' #uominiedonne - Anna38755973 : #uominiedonne Ma il video che sbugiarda Gemma l'ha portato Isabella o Tina? -

Ultime Notizie dalla rete : Tina sbugiarda

Today.it

Joele Milan, la ex fidanzata loprima di Uomini e Donne Io, te e chi ci ha vissuto sa la ...Cipollari Viperissima Uominiedonne Trash Gif Reaction Tv GIF fromCipollari GIFsL'hair stylist interviene duramente sulle dichiarazioni rilasciate dalla ex in merito alla fine del loro rapporto. Prima di lui anche l'opinionista Mediaset aveva mostrato un certo ...Che Gemma Galgani fosse una non alleata delle donne e che nello studio di Uomini e Donne regalasse delle perle di rara bassezza a gogo, era cosa parecchio nota. La scorsa settimana si era permessa di ...Che cos è accaduto a Uomini e donne tra Armando Incarnato e Ida Platano? A scatenare “l’inferno”, diciamo così, in maniera un po’ colorita, è stato Armando Incarnato, il cavaliere napoletano da caratt ...