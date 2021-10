“tick, tick… Boom!”, il musical con Andrew Garfield a Novembre su Netflix (Di martedì 5 ottobre 2021) “tick tick… Boom!”, uscito il full trailer ufficiale del nuovo musical che arriverà il 19 Novembre su Netflix. La regia è di Lin-Manuel Miranda, al suo esordio. E’ appena stato diffuso il full trailer italiano di “tick, tick… Boom!“, il musical Netflix con protagonista Andrew Garfield che interpreta Jonathan Larson, il compositore e drammaturgo a cui dobbiamo il famoso musical “Rent”. Il musical prende il titolo dall’omonimo musical, è ambientato negli anni ’90 e vede Jonathan Larson infelice e frustrato. Ha 30 anni e sogna di scrivere un favoloso musical. Costretto a fare il cameriere e al lavoro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) “”, uscito il full trailer ufficiale del nuovoche arriverà il 19su. La regia è di Lin-Manuel Miranda, al suo esordio. E’ appena stato diffuso il full trailer italiano di ““, ilcon protagonistache interpreta Jonathan Larson, il compositore e drammaturgo a cui dobbiamo il famoso“Rent”. Ilprende il titolo dall’omonimo, è ambientato negli anni ’90 e vede Jonathan Larson infelice e frustrato. Ha 30 anni e sogna di scrivere un favoloso. Costretto a fare il cameriere e al lavoro ...

