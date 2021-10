Share | alla domenica vincono De Filippi e Toffanin | un altro brindisi a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021)bestiale per gli ascolti tv. La Filadini, con A ruota libera, non riesce a strappare punti diDe. Il risultato? Un bagno di sangue. Amici 19.12%, Verissimo 16.57%-15.69%, Da Noi A Ruota Libera 13.11%: sembra si possa aprire adesso un vero e proprio casormante in viale Mazzini. Zia Mara con la suain riesce ad agguantare il 16.34-14.78%, ma perde contro la il duo De. Poi con la Filadini arriva il crollo dello, che perde altri punti.trionfa. Eppure la Fialdini aveva in studio la Rettore (uno dei personaggi della musica più amati di sempre): un personaggio forte per mandare in alto gli ascolti. Ma il miracolo della ...