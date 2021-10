Rinnovo Dybala | la svolta Juve più logica e annunciata

(Di martedì 5 ottobre 2021) Pauloriparte dalla. Com’era chiaro da settimane, già prima della gara di Champions contro il Malmö erano stati impostati i discorsi per unquadriennale, nuova scadenza 2025. Tra domanda e offerta ballavano un paio di milioni, 10 a stagione di richiesta e 8 di offerta, la quadratura verrà trovata a metà strada con l’aggiunta di bonus. Quindi, si tratta di quei famosi 10 milioni invocati e che porteranno nel giro di poco tempo alla fumata bianca con tanto di annuncio. Lapiùsemplicemente perché a 28 anni è giusto uscire da un equivoco che andava avanti da settembre 2019 quando l’attaccante argentino era stato messo sul mercato come se la sua cessione fosse la soluzione di mille problemi. Adesso, a seguito dell’addio di Cristiano Ronaldo, la ...

Advertising

romeoagresti : Nel principio d’accordo trovato tra la #Juventus e #Dybala, la parte fissa del rinnovo - attraverso determinati obi… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - GoalItalia : Il rinnovo di Dybala con la Juventus è alla stretta finale: avvocati al lavoro, l'agente è tornato in Argentina ??… - AleTaver_ : RT @DiMarzio: #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - miguel100292 : RT @DiMarzio: #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Dybala

QUANTO GUADAGNA L'ALLENATORE DELLA JUVENTUS, MASSIMILIANO ALLEGRI Juventus,verso il: tutte le tappeè arrivato alla Juventus nell'estate 2015, dal Palermo. L'impatto è stato ...... ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Juventus © Getty ImagesCome vi abbiamo raccontato, la Juve sta stringendo per ildi Paulo. A breve potrebbe arrivare la fumata bianca, che ...“L’intesa è stata trovata grazie a una formula alla tedesca”. Oggi La Gazzetta dello Sport ha raccontato cosa c’è dietro il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: “Così sarà la formula, la stessa us ...Paulo Dybala è sempre più vicino al rinnovo con la Juventus. Il procuratore della 'Joya' Jorge Antun è tornato Argentina a conferma che la trattativa è or ...