Riforma Catasto | Salvini | “su aumento delle tasse non può esserci ok della Lega”

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - borghi_claudio : Suggerisco a @renatobrunetta di farsi spiegare da @gasparripdl che era con me a @Confedilizia_ cosa vuol dire la ri… - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - diMartedi : #Lupi su #catasto: 'Il valore catastale non esiste, ma c'è la rendita ovvero il reddito teorico che si potrebbe pre… - mike9938 : RT @Yi_Benevolence: Sulla riforma fiscale e del catasto avrete la plastica dimostrazione (sembra che ne abbiate bisogno) di come il 17% con… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Catasto

Nella puntata del 5 ottobre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, Alessandro Sallusti analizza ladelvoluto dal governo Draghi: 'È una commedia delle ...In Italia le cose sono essenzialmente gli immobili e quindi viene avviata unadel, che il governo Renzi aveva nascosta per paura di ripercussioni in termini di consenso dopo aver ...Un giorno complicato per la tenuta del governo di Mario Draghi per via di uno “strappo molto grave”. Nella puntata del 5 ottobre di Otto ...Se c’è il rischio di aumento di tasse non ci può essere l’ok della Lega: mi fido di Draghi ma guardo quello che c’è scritto, ovvero la riforma del catasto, che può implicare un aumento medio del 40% ...