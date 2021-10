Riconoscere e gestire i premiti uterini | le “spinte” del travaglio

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ogni donna trascorre la gravidanza preparandosi sempre di più al momento del parto. Un evento, quello della nascita di un bambino, composto da diverse fasi, alcune delle quali sono caratterizzate da eventi fisiologici, come i cosiddetti, cui è molto difficile, se non impossibile, resistere. Quando si analizza il, infatti, ci si preoccupa quasi esclusivamente dii prodromi di questa fase o di capire comela fase attiva, la più intensa, o la fase di transizione, quella immediatamente precedente alla fase di espulsione. L’inizio di quest’ultima fase, quella che porterà finalmente alla nascita del bambino, sono contraddistinti dai, un evento naturale che è doveroso assecondare e non contrastare. Cosa sono i ...