Provenzano | È ora di scegliere da che parte stare

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 ottobre 2021) Giuseppe, vicesegretario del Pd. Diciamo così: è stata una vittoria politica, non plebiscito sociale. Maturata in un campo stretto, perché la metà delle persone è stata a casa, il che dice molto sulla salute della democrazia. Intanto è una vittoria, non scontata. Fino a sei mesi fa, e anche meno, l’opinione prevalente suffragata dai sondaggi era quella di un’Italia destinata a finire nelle mani di Salvini e Meloni. Abbiamo dimostrato che non è così. Ma questo è anche il frutto di un difficile lavoro di reinsediamento sociale, che io ritengo tutt’altro che concluso, anzi: è appena iniziato. Quell’astensione così elevata non va archiviata, ma è un dato su cui riflettere e agire. Quello che va archiviata però è l’immagine del Pd come partito della Ztl. Mica tanto: il vostro consenso, piuttosto stabile rispetto alle scorse tornate, è trainato dai quartieri del ...