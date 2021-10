Pop Bari | protesta risparmiatori | ' Stato ci volta le spalle'

Advertising

Cassio39592131 : Un altro ricesso dive chi doveva fare d super partes è chi mangia con o nostri soldi! Grazie ladri! - corrmezzogiorno : #Bari Pop Bari: la banca non sarà responsabile civile nel processo - LeMieNozze : - AnsaPuglia : Pop.Bari: risparmiatori, 'se banca fuori per noi è finita'. Azionisti contro estromissione responsabile civile da p… - newsfinanza : Banca popolare di Bari, al via i primi risarcimenti ai soci: emessi i decreti ingiuntivi -

Ultime Notizie dalla rete : Pop Bari

ANSA Nuova Europa

"Lo Stato oggi ci volta le spalle, ma lo Stato siamo anche noi e lo stesso Stato oggi è contro di noi". Solo le parole di un gruppo di risparmiatori - azionisti della Banca popolare di, in protesta davanti all'ingresso della Fiera del Levante dove si sta celebrando l'udienza del processo nei confronti degli ex vertici dell'istituto di credito. Quasi 2.700 azionisti sono ...... presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi, andrà in scena "Come Musica " Opera di Teatro", ... 7 e 8 ottobre; presso AncheCinema diil 10 ottobre. Sulle note di Jovanotti va in scena la ..."Lo Stato oggi ci volta le spalle, ma lo Stato siamo anche noi e lo stesso Stato oggi è contro di noi". (ANSA) ...BARI- La Banca popolare di Bari non sarà responsabile civile nel processo nei confronti dei suoi ex vertici perché nei confronti dell’istituto di credito è stato violato il diritto di difesa in relazi ...