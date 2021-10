Pippo Franco, Green Pass falsi: indagato il suo medico (Di martedì 5 ottobre 2021) Il medico di Pippo Franco è indagato per aver rilasciato dei Green Pass falsi: l'uomo avrebbe rilasciato esenzioni false e certificati per vaccinazioni mai effettuate. Pippo Franco è tra i pazienti del medico di base dell'Asl Roma 2 indagato per aver rilasciato Green Pass falsi: il dentista è sospettato di aver comunicato, attraverso il sistema informatico della Regione Lazio, l'avvenuta somministrazione di vaccini mai effettuati e di aver rilasciato esenzioni per pazienti che non avevano i requisiti. Secondo le indagini effettuate dagli investigatori dei Nas, potrebbero essere un centinaio i certificati rilasciati dal dottore finito sotto inchiesta. Ad ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Ildiper aver rilasciato dei: l'uomo avrebbe rilasciato esenzioni false e certificati per vaccinazioni mai effettuate.è tra i pazienti deldi base dell'Asl Roma 2per aver rilasciato: il dentista è sospettato di aver comunicato, attraverso il sistema informatico della Regione Lazio, l'avvenuta somministrazione di vaccini mai effettuati e di aver rilasciato esenzioni per pazienti che non avevano i requisiti. Secondo le indagini effettuate dagli investigatori dei Nas, potrebbero essere un centinaio i certificati rilasciati dal dottore finito sotto inchiesta. Ad ...

Advertising

Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - fanpage : Pippo Franco sarebbe coinvolto in un'indagine su presunti falsi #greenpass - boboza47 : @sole24ore @GioMelandri A Roma si presenta Pippo Franco.... - PazMandalorian : @ProfCampagna Pippo Franco è stato denunciato perchè girava con un Green Pass falso. A posto! -