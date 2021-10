Pauline Ducruet | l’infanzia “al circo” con mamma Stephanie di Monaco

(Di martedì 5 ottobre 2021) Conosciamoper diversi (validissimi) motivi: è figlia della Principessadi, è stata una provetta tuffatrice, ha una grande passione per la moda ed è diventata un’affermata stilista. Ma tra le nobili origini e l’indiscusso buon gusto non sono le uniche cose a rendere la bellaun personaggio su cui puntare i riflettori. In una recente intervista al Sunday Telegraph la “principessina” è tornata a far parlare di sé grazie al racconto della sua infanzia “assurda”, per citare le sue stesse parole. La nipote di Grace Kelly ha ripercorso gli anni circensi trascorsi al fianco dell’amatissima, gli anni alcon...

