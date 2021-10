Nintendo Switch vi fa pagare l'app Orologio 9,99€. Un affare. (Di martedì 5 ottobre 2021) Avete mai desiderato poter controllare l'ora su un dispositivo che non sia un Orologio, uno smartphone, un televisore, un PC o una meridiana? Fortunatamente Nintendo è sempre vicina a ogni tipo di esigenza, mettendo a disposizione sul suo eShop un'applicazione incredibile: un Orologio. Ma non semplice Orologio: un Orologio AAA. Siete stuzzicati adesso. creato da RedDeer.games, questo utilissimo strumento digitale sarà disponibile a partire dall'8 ottobre al prezzo iniziale di 1,99€. Sono tanti, ma la qualità dei numeri è davvero elevata, supportando anche la tecnologia OLED della nuova Switch. Questo Orologio sembra vantare una super qualità di produzione, con un diverso supporto alle lingue come giapponese, inglese, tedesco, coreano, in grado di distorcere il corso ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Avete mai desiderato poter controllare l'ora su un dispositivo che non sia un, uno smartphone, un televisore, un PC o una meridiana? Fortunatamenteè sempre vicina a ogni tipo di esigenza, mettendo a disposizione sul suo eShop un'applicazione incredibile: un. Ma non semplice: unAAA. Siete stuzzicati adesso. creato da RedDeer.games, questo utilissimo strumento digitale sarà disponibile a partire dall'8 ottobre al prezzo iniziale di 1,99€. Sono tanti, ma la qualità dei numeri è davvero elevata, supportando anche la tecnologia OLED della nuova. Questosembra vantare una super qualità di produzione, con un diverso supporto alle lingue come giapponese, inglese, tedesco, coreano, in grado di distorcere il corso ...

