Nego Do Borel è scomparso: la polizia avvia le ricerche

Nego Do Borel è scomparso e la polizia brasiliana avrebbe già avviato le ricerche. L'uomo aveva minacciato di suicidarsi perché accusato di aver molestato e stuprato Dayane Mello a La Fazenda ed ora si teme il peggio. A lanciare l'allarme è stata sua madre, Roseli Viana.

La notizia in Brasile si è estesa a macchia d'olio, mentre nel nostro paese a riportarla in anteprima è stato il portale DireGiovani che ha così scritto: "La polizia brasiliana ha aperto un'indagine sulla scomparsa di Nego Do Borel, cantante ed ex concorrente del reality show A Fazenda".

