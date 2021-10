Napoli, tutti i nomi dei consiglieri eletti: maggioranza folta per Manfredi. Solo 8 donne in Consiglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 28 i consiglieri di maggioranza del centrosinistra che entrano a Palazzo San Giacomo dopo la schiacciante vittoria di Gaetano Manfredi, confermato sindaco al primo turno, su 40 in totale. Solo 8 le donne che siederanno tra i banchi del prossimo Consiglio comunale. Nelle file dell’opposizione troviamo i candidati a sindaco Catello Maresca, Antonio Bassolino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 28 ididel centrosinistra che entrano a Palazzo San Giacomo dopo la schiacciante vittoria di Gaetano, confermato sindaco al primo turno, su 40 in totale.8 leche siederanno tra i banchi del prossimocomunale. Nelle file dell’opposizione troviamo i candidati a sindaco Catello Maresca, Antonio Bassolino L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

