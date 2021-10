Napoli, Manfredi stravince: per me era l’unico candidato valido (Di martedì 5 ottobre 2021) Un commento a caldo. Sono napoletana, ma voto a Milano. A Napoli ho fatto il tifo per l’unico candidato valido: Gaetano Manfredi. Mi piaceva il suo programma e soprattutto la squadra che lo ha sostenuto. Da Nino Daniele, filosofo, ex allievo di Aldo Masullo, ex assessore alla Cultura, maldestramente rimpastato da De Magistris, all’Assessorissima alla Regione, Armida Filippelli. La sua competenza alla Formazione Professionale è stata fondamentale. Metti una sera un terrazzo che abbraccia Monte Di Dio e nuove idee. Anfitrioni il fior fior dei giuristi made in Naples, Pia e Ivan Filippelli (fratello di Armida) con l’ultima generazione di giuristi in erba, Giovanna, Giorgia e Giordana. La forza del clan, tutto per Nicola Pezzullo, il nipotissimo, avvocato penalista e pasionario che guarda a 360 gradi i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Un commento a caldo. Sono napoletana, ma voto a Milano. Aho fatto il tifo per: Gaetano. Mi piaceva il suo programma e soprattutto la squadra che lo ha sostenuto. Da Nino Daniele, filosofo, ex allievo di Aldo Masullo, ex assessore alla Cultura, maldestramente rimpastato da De Magistris, all’Assessorissima alla Regione, Armida Filippelli. La sua competenza alla Formazione Professionale è stata fondamentale. Metti una sera un terrazzo che abbraccia Monte Di Dio e nuove idee. Anfitrioni il fior fior dei giuristi made in Naples, Pia e Ivan Filippelli (fratello di Armida) con l’ultima generazione di giuristi in erba, Giovanna, Giorgia e Giordana. La forza del clan, tutto per Nicola Pezzullo, il nipotissimo, avvocato penalista e pasionario che guarda a 360 gradi i ...

