Advertising

periodicodaily : Mir e Miller: continui scontri in pista - PeriodicoDaily Sport #Mir #Miller @saraorlandini2 - ivanacristofane : RT @SkySportMotoGP: ?? Ci sono state delle conseguenze ? E NON È LA PRIMA VOLTA TRA I DUE IL VIDEO ? - SkySportMotoGP : ?? Ci sono state delle conseguenze ? E NON È LA PRIMA VOLTA TRA I DUE IL VIDEO ? - imgiorgiagio : io penso che ci sarà una rissa tra miller e mir, ed io sto aspettando quel momento - michelaotto1 : RT @ilboni78: @DanieleLenz96 A me Mir piace il giusto ma non serve a molto screditarlo… ha vinto un campionato con una Suzuki… I due piloti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mir Miller

Sky Sport

Scivola invece a 79 punti da Quartararo l'attuale campione in carica Joandopo l'ottavo posto in gara alle spalle di. E propriobalza in quarta posizione in classifica grazie alla ...Towards the end of the Texan race, Joancame into contact with Jack, which caused the Australian to run wide and lose sixth place. The pair spoke about what happened after the race, and Race Direction decided to penalise the ...Resta alta la tensione tra Jack Miller e Joan Mir due giorni dopo il Gp delle Americhe: ad Austin i due dopo un contatto in pista hanno avuto un confronto acceso al termine della corsa. "Non mi import ...“Ho aspettato l’errore, li vedevo belli carichi tutt’e due [Miller e Mir, ndr].”. “Attendevo così di poterli superare entrambi Sull'incidente Moto3 e la sanzione ad Öncü poi dice che. Ma Enea Bastiani ...