Mancini | “Ci piacerebbe non perdere fino a dicembre 2022…”

Da Wembley a San Siro, dalla semifinale di EURO 2020 a quella di Nations League. Tre mesi dopo la Nazionale ritrova sulla sua strada la Spagna, superata ai rigori in quello che fu il successo più sofferto della trionfale cavalcata europea. Domani (ore 20.45, diretta su Rai 1 - arbitra il russo Karasev) l`Italia andrà a caccia del 38° risultato utile consecutivo, ma soprattutto di una nuova finale, stavolta da giocare davanti ai propri tifosi, che hanno risposto presente alla chiamata degli Azzurri facendo registrare il tutto esaurito al Meazza (capienza del 50%, 37.000 i biglietti venduti). "Siamo a 37 risultati utili consecutivi - dichiara Roberto Mancini in conferenza stampa - ma ci piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, anche se ha ragione Luis Enrique a dire che prima o poi perderemo.

