Lega chiede tempo e lascia la cabina di regia sul fisco (Di martedì 5 ottobre 2021) La Lega chiede tempo per analizzare i contenuti della delega fiscale e lascia la cabina di regia a riunione ancora in corso: secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, il ministro Massimo Garavaglia che rappresenta il partito al tavolo al posto di Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in anticipo la riunione dicendo ai colleghi che la Lega avrebbe approfondito la bozza, che contiene anche la riforma del catasto. Dalla revisione dell'Irpef e dell'Ires alla razionalizzazione dell'Iva, la bozza di delega al governo per la revisione del sistema fiscale è composta da dieci articoli. Nella bozza compare appunto anche un articolo per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto.

