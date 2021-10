Insulti razzisti a Koulibaly, la Digos studia i filmati del Franchi per individuare i responsabili (Di martedì 5 ottobre 2021) La Digos di Firenze studia le immagini del Franchi per individuare il responsabile degli Insulti razzisti a Koulibaly, Osimhen e Anguissa dopo Fiorentina-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che nel mirino ci sarebbe un giovane di circa 25 anni, ma che per esserne certi occorre il riscontro video. “La Digos di Firenze è al lavoro per identificare i responsabili. Sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le riprese delle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita”. Secondo quanto scrive Repubblica, il responsabile non sarebbe uno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Ladi Firenzele immagini delperil responsabile degli, Osimhen e Anguissa dopo Fiorentina-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che nel mirino ci sarebbe un giovane di circa 25 anni, ma che per esserne certi occorre il riscontro video. “Ladi Firenze è al lavoro per identificare i. Sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le riprese delle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita”. Secondo quanto scrive Repubblica, il responsabile non sarebbe uno ...

