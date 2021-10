Incendio nel cuore della notte, esplosioni violente e fiamme altissime: vigili del fuoco e polizia sul posto (Di martedì 5 ottobre 2021) Incendio nella notte a Roma all’interno del deposito di autobus dell’Ataca sulla via Prenestina. È successo poco dopo le 4.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, in ausilio ai vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto circa 20 autobus, alcuni a metano, e le cause sono in corso di accertamento. L’ Atac in un comunicato ha parlato di un Incendio al deposito bus di Tor Sapienza divampato per “ragioni da accertare”. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)nellaa Roma all’interno del deposito di autobus dell’Ataca sulla via Prenestina. È successo poco dopo le 4.30 di questa mattina. Sulsono intervenuti idele le forze dell’ordine. Atac ha subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell’accaduto. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativoCompagnia di Roma Montesacro. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, in ausilio aidel. Lehanno distrutto circa 20 autobus, alcuni a metano, e le cause sono in corso di accertamento. L’ Atac in un comunicato ha parlato di unal deposito bus di Tor Sapienza divampato per “ragioni da accertare”. La ...

