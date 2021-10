Game of Thrones, arriva il primo trailer di “House of the Dragon”: «I draghi fanno di noi dei re» – Il video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È solo un teaser, la versione più abbreviata del trailer. Eppure è il teaser di una delle serie più attese del 2022. HBO ha pubblicato le prime immagini di House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones, la serie ispirata ai romanzi di George R. R. Martin che ha cambiato il mondo (e il budget) delle serie tv. House of the Dragon è uno spin-off che si colloca 200 anni prima degli eventi della serie principale. I protagonisti, come si può intuire dal nome, saranno i Targaryen, la dinastia proveniente dall’antica Valyria in grado di dominare i draghi. Dalle informazioni già pubblicate la sceneggiatura dovrebbe essere ispirata a Fuoco e Sangue, un romanzo del 2018 scritto sempre da Martin dedicato solo alla storia di questo casato. Dal teaser vediamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È solo un teaser, la versione più abbreviata del. Eppure è il teaser di una delle serie più attese del 2022. HBO ha pubblicato le prime immagini diof the, il prequel diof, la serie ispirata ai romanzi di George R. R. Martin che ha cambiato il mondo (e il budget) delle serie tv.of theè uno spin-off che si colloca 200 anni prima degli eventi della serie principale. I protagonisti, come si può intuire dal nome, saranno i Targaryen, la dinastia proveniente dall’antica Valyria in grado di dominare i. Dalle informazioni già pubblicate la sceneggiatura dovrebbe essere ispirata a Fuoco e Sangue, un romanzo del 2018 scritto sempre da Martin dedicato solo alla storia di questo casato. Dal teaser vediamo ...

