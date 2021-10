Facebook e tutti i suoi social in down: ecco cosa è accaduto (Di martedì 5 ottobre 2021) Facebook e tutti i suoi social – Instagram, Whatsapp e Messenger – finiscono in down per cinque lunghissima ore, un disservizi di portata globale, citato dalle principali testate in tutte le lingue del mondo. Una figuraccia clamorosa per Mark Zuckerberg, che è stato costretto a scusarsi personalmente per il disservizio. Ma cosa è successo? Una errata configurazione del server Se qualcuno già pensava ad un attacco hacker è rimasto deluso. Il flop dei social collegati con Facebook sarebbe stato causato da una errata configurazione dei router che controllano il traffico di rete fra i suoi centri dati. Un errore che ha mandato la rete in tilt ed oscurato i social.t “Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021)– Instagram, Whatsapp e Messenger – finiscono inper cinque lunghissima ore, un disservizi di portata globale, citato dalle principali testate in tutte le lingue del mondo. Una figuraccia clamorosa per Mark Zuckerberg, che è stato costretto a scusarsi personalmente per il disservizio. Maè successo? Una errata configurazione del server Se qualcuno già pensava ad un attacco hacker è rimasto deluso. Il flop deicollegati consarebbe stato causato da una errata configurazione dei router che controllano il traffico di rete fra icentri dati. Un errore che ha mandato la rete in tilt ed oscurato i.t “Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un ...

