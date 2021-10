Elezioni amministrative 2021, a Roma la lista di Calenda è la più votata (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Elezioni Roma, lista Calenda la più votata. “Siamo terzi, il che è un balsamo per l’amor proprio, sfiorando il 20%. Prima lista a Roma superando Pd e Fdi. Sono molto grato. Molto. A chi ha avuto fiducia in un modo serio e appassionato di fare politica. Adesso si riprende da @Azione it. Iscrivetevi. Combattiamo insieme”, ha scritto su Twitter Carlo Calenda. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021)la più. “Siamo terzi, il che è un balsamo per l’amor proprio, sfiorando il 20%. Primasuperando Pd e Fdi. Sono molto grato. Molto. A chi ha avuto fiducia in un modo serio e appassionato di fare politica. Adesso si riprende da @Azione it. Iscrivetevi. Combattiamo insieme”, ha scritto su Twitter Carlo. (fonte Adnkronos)

