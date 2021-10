Coronavirus oggi: Ema, su pillola Merck valuteremo se avviare revisione in prossimi giorni (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Ema autorizza un ulteriore richiamo per Pfizer e Moderna e nei prossimi giorni valuterà se avviare revisione della pillola di Merck. Negli Usa il Pentagono impone il vaccino ai lavoratori civili, mentre la Lombardia è pronta per somministrare 3^ dose di vaccino dal 22 novembre Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Ema autorizza un ulteriore richiamo per Pfizer e Moderna e neivaluterà sedelladi. Negli Usa il Pentagono impone il vaccino ai lavoratori civili, mentre la Lombardia è pronta per somministrare 3^ dose di vaccino dal 22 novembre

Coronavirus, oggi 154 nuovi casi, 314 guariti ,3 i decessi - Continua a diminuire la pressione sugli ospedali dei malati Covid-19. A Messina e provincia il numero di persone ri… - Coronavirus, in Abruzzo oggi 35 nuovi positivi e 73 guariti - Abruzzo 35 vs 28 -5 ricoveri +1 uti nessun decesso - Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Da questa settimana Open Day per la vaccinazione anti Covid - 19 dedicati alle future mamme ... direttrice del Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell'AUSL di Modena - ma è oggi ... conferendo così una protezione nei confronti del Coronavirus. Le date di Open Day Gli Open Days ...

Coronavirus in Sardegna, oggi 51 nuovi casi Cagliari. Sono 51 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars - CoV - 2 registrati oggi 51 sulla base di 2310 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10374 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia ...

Coronavirus oggi: Bertolaso: Lombardia pronta per 3^ dose vaccino dal 22 novembre Il Sole 24 ORE Covid, EMA valuterà rolling review pillola anti-Covid di Merck (Teleborsa) - L'Agenzia europea del farmaco (EMA) valuterà nei prossimi giorni una rolling review del farmaco sperimentale di Merck & Co contro il Covid-19. Lo ha annunciato Marco Cavaleri, ...

Russia, decessi per Covid-19 a nuovo record in un giorno MOSCA (Reuters) - La Russia ha riportato 895 nuovi decessi per Covid-19, il numero più alto mai registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia, oltre a 25.110 nuovi casi di coronavirus nelle ...

