Carlo Rovelli | “a Parisi splendido riconoscimento | è grandissimo scienziato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 ottobre 2021) “E’ unoa une anche all’eccellenza della fisica teorica italiana. Giorgioha dato contributi importantissimi in campi molto diversi della fisica teorica e rappresenta al meglio la forza della cultura italiana: la capacità di uscire dalla specializzazione, vedere i problemi veri e aprire direzioni nuove per comprendere il mondo”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il fisico e professore all’Università di Aix-Marseille,commentando l’assegnazione del premio Nobel per la Fisica 2021 al fisico italiano Giorgio. “Per qualunque paese, un premio Nobel è sempre un’occasione per sottolineare l’importanza della ricerca”, sottolineain merito al fatto se questo ...