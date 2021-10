Beautiful: Thomas e Liam scontro di fuoco tra i due! (Di martedì 5 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera americana Beautiful. Thomas e Liam scontro di fuoco tra i due per SteffySono ormai moltissimi anni che la soap opera che arriva dall’America continua ad andare avanti con le sue storie intricatissime. LEGGI ANCHE —> Antonino Spinalbese non è soddisfatto, vediamo il motivo Stiamo parlando ovviamente di Beautiful, ma vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi, 5 ottobre. Beautiful anticipazioni Come sappiamo il rapporto che è stato instaurato tra Steffy ed il Dottor Finn è molto particolare e non è solamente quello tra medico e paziente. John appena ha un momento corre dalla ragazza per verificare la sua guarigione, sia per quanto riguarda ... Leggi su formatonews (Di martedì 5 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera americanaditra i due per SteffySono ormai moltissimi anni che la soap opera che arriva dall’America continua ad andare avanti con le sue storie intricatissime. LEGGI ANCHE —> Antonino Spinalbese non è soddisfatto, vediamo il motivo Stiamo parlando ovviamente di, ma vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi, 5 ottobre.anticipazioni Come sappiamo il rapporto che è stato instaurato tra Steffy ed il Dottor Finn è molto particolare e non è solamente quello tra medico e paziente. John appena ha un momento corre dalla ragazza per verificare la sua guarigione, sia per quanto riguarda ...

