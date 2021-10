Atalanta-Milan, lo studio dei dati. Quei blackout iniziali che non sono blackout, ma eccesso di pressing (da correggere) (Di martedì 5 ottobre 2021) Era una squadra sicuramente in ripresa, l’Atalanta che si apprestava ad affrontate il Milan nell’ultima gara della settima giornata di A. Lo si percepiva guardandola giocare, e lo confermavano anche i dati. Nonostante i segnali di miglioramento, la squadra di … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 ottobre 2021) Era una squadra sicuramente in ripresa, l’che si apprestava ad affrontate ilnell’ultima gara della settima giornata di A. Lo si percepiva guardandola giocare, e lo confermavano anche i. Nonostante i segnali di miglioramento, la squadra di …

Advertising

acmilan : An amazing night at Atalanta: an almost perfect performance ?? Che partita, che Milan: prestazione quasi perfetta.… - acmilan : ?? A record-equalling start to our Serie A campaign: check out all the post-match stats ?? - acmilan : The match report from #AtalantaMilan is now available Read all about a really entertaining game ??????… - infoitsport : Milan, contro l'Atalanta il primo cartellino giallo in Italia per Tomori - PellicanoCalvo : RT @vox2box: Vuoi sapere come passare il tempo adesso che non puoi mettere like ai post di Beto Betuncal? Ecco l’episodio 194! Atalanta-M… -