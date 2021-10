Amy Schumer e Jennifer Lawrence scendono in piazza per il diritto all’aborto: “Io non ho l’utero e lei è incinta, ma siamo qui” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Io non ho l’utero e lei è incinta, ma siamo qui per manifestare a favore dell’aborto”. È la stand-up comedian Amy Schumer a corredare il suo post Instagram con una scritta intima ed esemplare riferendosi all’amica con lei ritratta, Jennifer Lawrence. Le due donne dello spettacolo stautunitensi hanno partecipato sabato al Rally for Abortion Justice, una manifestazione in favore del diritto all’aborto tenutasi in molte città degli Stati Uniti. Pessima l’aria che tira in diversi stati americani dove nel corso del 2021 sono state legiferate numerose norme che limitano l’interruzione di gravidanza. La foto su Instagram della Schumer mostra, tra l’altro, il pancione della Lawrence per la prima volta in pubblico. La stand-up ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Io non hoe lei è, maqui per manifestare a favore dell’aborto”. È la stand-up comedian Amya corredare il suo post Instagram con una scritta intima ed esemplare riferendosi all’amica con lei ritratta,. Le due donne dello spettacolo stautunitensi hanno partecipato sabato al Rally for Abortion Justice, una manifestazione in favore deltenutasi in molte città degli Stati Uniti. Pessima l’aria che tira in diversi stati americani dove nel corso del 2021 sono state legiferate numerose norme che limitano l’interruzione di gravidanza. La foto su Instagram dellamostra, tra l’altro, il pancione dellaper la prima volta in pubblico. La stand-up ...

