VALERIA FABRIZI: CHE FATICA A BALLANDO, È TUTTO NUOVO PER ME MA SONO ENTUSIASTA

VALERIA FABRIZI è una delle concorrenti più attese di BALLANDO con le Stelle. Nel 1954 il debutto al cinema e non si è mai fermata: film, teatro e il grande successo accanto al marito Tata Giacobetti e al Quartetto Cetra. Partecipa alla serie Rai TUTTO Totò, l'ultimo lavoro del grande attore prima della morte. Affianca Corrado nel quiz "A che gioco giochiamo?". Nel 1976 posa splendidamente per Playboy. Dal 2011 una nuova giovinezza professionale nei panni di Suor Costanza in "Che Dio ci aiuti". Amo il ballo da sempre, da giovane mi chiamavano Gilda, Rita Hayworth. Ero scatenata, anche se non ho mai studiato danza. Mi ero proposta perfino a Milly Carlucci fin dal primo anno, ma non mi ha mai chiamato. Tra l'altro, in "Che Dio ci aiuti", mi ero già esibita in un tango con Simone Di Pasquale.

