"Sapete come Spalletti ha conquistato sua moglie? L'ha fatto 20 volte", succede in diretta

Il giornalista Mario Sconcerti, ospite durante il programma "Il Bello del Calcio" su Canale 8, ha raccontato un curioso retroscena riguardante Luciano Spalletti e di come ha conosciuto sua moglie, Tamara. Ecco quanto evidenziato:

"Vi svelo un retroscena su Spalletti: Sapete come ha conquistato sua moglie? Era allo Spezia e una donna vendeva porta a porta abbonamenti per un giornale di sinistra, cioè l'Unità. Pur di incontrarla, Luciano acquistava sempre il rinnovo dell'abbonamento. Dopo l'ennesima sottoscrizione, Spalletti si è fatto avanti: "Dopo il ventesimo rinnovo ti posso strappare un ..."

