Roma, edicola brucia nella notte: uomo "tirato" via dalle fiamme dai soccorritori (Di lunedì 4 ottobre 2021) Paura nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Roma tra Via della Cassia e Via Casal Saraceno. Un'edicola, per cause al momento non precisate, è andata a fuoco improvvisamente intorno alle 3.40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato che hanno letteralmente tirato via dalle fiamme un uomo salito sul tetto per cercare di spegnere l'incendio; trasportato in codice rosso prima al Gemelli e poi trasferito al Sant'Eugenio, non è al momento in pericolo di vita anche se restano serie le ustioni riportate. Foto: Sei della Cassia Se.. Leggi anche: Incendio Ponte di Ferro: i percorsi alternativi per muoversi in auto o con i mezzi pubblici su Il Corriere della Città.

