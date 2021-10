Razzismo | Nardella | “Le scuse a nome di Firenze a Koulibaly | Osimhen e Anguissa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Victor, André-Frank, Kalidou: adivi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”. E’ la presa di posizione del Sindaco di, Dariodopo l’episodio dial Franchi che ha interessato i tre calciatori del Napoli, Victor, Kalidoue Frank Zamboha anche pubblicato una foto con sfondo nero e la scritta: “Ilnon vive a”. SportFace.