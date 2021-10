‘Ndrangheta, progettavano omicidio con armi da guerra e bombe: 5 arresti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Avrebbero progettato un omicidio con l’uso anche di bombe a mano nell’ambito di una faida di ‘Ndrangheta le 5 persone arrestate questa mattina in un’operazione scattata nelle province di Brescia, Reggio Calabria e Vibo Valentia. 200 i militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia. 27 le perquisizioni in tutta Italia. L’indagine è stata avviata nel maggio del 2020, a seguito del rinvenimento e sequestro di 42 tonnellate di tabacco, di provenienza estera, del valore di circa 8.000.000 euro L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Avrebbero progettato uncon l’uso anche dia mano nell’ambito di una faida dile 5 persone arrestate questa mattina in un’operazione scattata nelle province di Brescia, Reggio Calabria e Vibo Valentia. 200 i militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia. 27 le perquisizioni in tutta Italia. L’indagine è stata avviata nel maggio del 2020, a seguito del rinvenimento e sequestro di 42 tonnellate di tabacco, di provenienza estera, del valore di circa 8.000.000 euro L'articolo proviene da Italia Sera.

