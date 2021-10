Morisi e Salvini peggio delle Brigate rosse? "I terroristi, almeno...". La "Bestia" è in Onda: Concita e Parenzo sconvolgenti | Video (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le Brigate rosse? Più rispettabili del duo Salvini-Morisi. A Non è l'arena su La7 si parla di Bestia e odio politico, gli ospiti di Concita De Gregorio e David Parenzo sono la giornalista (di sinistra) Marianna Aprile e il filosofo Umberto Galimberti. L'approccio è molto "alto", come si confa al salotto più ambito della gauche televisiva italiana. Il risultato terra-terra, come un missile: una clamorosa, ingiustificata e inqualificabile mannaia politica sulla Lega. Tra mille distinguo e sfumature, insomma, il messaggio è chiaro: ha più onore la guerriglia dei brigatisti rossi degli Anni di Piombo rispetto alla guerra mediatica "senza volto" di chi insulta e minaccia sui social. Un po' come i talebani o gli attentatori dell'11 settembre hanno più dignità dei droni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Le? Più rispettabili del duo. A Non è l'arena su La7 si parla die odio politico, gli ospiti diDe Gregorio e Davidsono la giornalista (di sinistra) Marianna Aprile e il filosofo Umberto Galimberti. L'approccio è molto "alto", come si confa al salotto più ambito della gauche televisiva italiana. Il risultato terra-terra, come un missile: una clamorosa, ingiustificata e inqualificabile mannaia politica sulla Lega. Tra mille distinguo e sfumature, insomma, il messaggio è chiaro: ha più onore la guerriglia dei brigatisti rossi degli Anni di Piombo rispetto alla guerra mediatica "senza volto" di chi insulta e minaccia sui social. Un po' come i talebani o gli attentatori dell'11 settembre hanno più dignità dei droni ...

