Milano | aereo precipitato | pm ' risposta arriverà da scatola nera'

(Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ott. (Adnkronos) - "Ancora non conosciamo le cause dell'incidente. La, speriamo,dall'analisi della". Lo spiegano all'Adnkronos gli inquirenti che indagano sull'incidentedi ieri in cui hanno perso la vita otto persone. I titolari dell'inchiesta, l'aggiuto Tiziana Siciliano e i pm Mauro Clerici e Paolo Filippini, sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: dal cambio di rotta accordato tra pilota e torre di controllo a causa del maltempo, alla visione dei filmati che mostrerebbero il motore del piccoloin fiamme prima dell'impatto, alla velocità e alla quota mantenuta dal pilota - che non ha lanciato nessun 'sos' - negli ultimi minuti di volo. Al vaglio anche la documentazione relativa alla ...

L'caduto aha iniziato non solo a discostarsi dalla rotta prestabilita, ma anche ad inviare parametri anomali per chi li ha ...... sul luogo dello schianto dell'da turismo che ieri, dopo il decollo da Linate, è precipitato su una palazzina in ristrutturazione in via Marignano, a, al confine con San Donato Milanese (...