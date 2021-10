Federica Panicucci, in lacrime: il ricordo del padre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ospite di Silvia Toffanin e del suo Verissimo, Federica Panicucci è scoppiata in lacrime tra la commozione anche della conduttrice quando è tornata a parlare della scomparsa di suo padre Edoardo avvenuta ormai 4 anni fa. Ma per lei è come se fosse successo soltanto ieri… Federica Panicucci non ci è ancora riuscita. Non ha mai superato quel trauma per la scomparsa di suo padre Edoardo avvenuta a metà settembre di quattro anni fa ormai . Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la conduttrice di Mattino Cinque ha confessato di non aver elaborato ancora la sua morte. “Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, ma dopo solo in tre mesi però se ne è andato…”. E qui comincia la commozione di Federica nello ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ospite di Silvia Toffanin e del suo Verissimo,è scoppiata intra la commozione anche della conduttrice quando è tornata a parlare della scomparsa di suoEdoardo avvenuta ormai 4 anni fa. Ma per lei è come se fosse successo soltanto ieri…non ci è ancora riuscita. Non ha mai superato quel trauma per la scomparsa di suoEdoardo avvenuta a metà settembre di quattro anni fa ormai . Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la conduttrice di Mattino Cinque ha confessato di non aver elaborato ancora la sua morte. “Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, ma dopo solo in tre mesi però se ne è andato…”. E qui comincia la commozione dinello ...

VanityFairIt : La conduttrice ha affidato a Silvia Toffanin un racconto intimo del privato: dalla separazione da Mario Fargetta («… - Roberta00222 : Federica Panicucci ha appena detto che stasera in studio ci sarà Federica, ex di Manuel #gfvip - infoitcultura : Verissimo, Federica Panicucci in lacrime dopo questo servizio. Crolla anche Silvia Toffanin, disastro in studio - infoitcultura : Federica Panicucci ieri e oggi: com’è cambiata la presentatrice - shareattiva : RT @MasterAb88: A #Verissimo i vip si raccontano a cuore aperto. Si sfogano, si emozionano. Per questo il programma funziona. Intervista s… -