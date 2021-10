Ermes Petris confermato Sindaco a Sauris

(Di lunedì 4 ottobre 2021), appoggiato dalla lista Realizzare, è statodel Comune dicon 163 voti validi. Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Attesa per il dato ufficiale di Resiutta , con Francesco Nesich , e Sauris , conSi tratta di Dogna , con Simone Peruzzi ; Moimacco con Enrico Basaldella ; Resiutta con Francesco Nesich ; Ronchis con Manfredi Michelutto , e Sauris , con. Dei 38 Comuni, 34 sono sotto ...Urne aperte dalle 7 di domani in 38 Comuni del Friuli Venezia Giulia con chiusura prevista alle 23. Torneranno ad aprirsi alle 7 di lunedì .../ sauris «Invito tutta la popolazione di Sauris a votare questa lista rinnovata al fine di proseguire il percorso iniziato cinque anni fa per il completamento di importanti opere e la difesa sociale e ...