Crash di Facebook, Instagram e Whatsapp in molti Paesi: il mondo isolato si scopre fragile (Di lunedì 4 ottobre 2021) Crashano in moltissimi Paesi del mondo, tutti insieme, i Social più importanti, Facebook, Instagram e Whatsapp. E non è solo il vecchio Continente a scoprirsi improvvisamente fragile, isolato, afono, incapace di comunicare così com’era abituato a fare fino ad oggi. Tocca all’Italia ma tocca anche a Israele e Turchia e a diversi altri Paesi. Problemi e disagi anche in tutta Italia per Whatsapp, Instagram e Facebook. per i tre fra i maggiori social network finiti in down, e che stanno registrando un blocco improvviso. Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme di Marck Zuckerberg hanno cominciato ad avere problemi di connessione in diverse parti d’Italia. Secondo il sito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021)ano inssimidel, tutti insieme, i Social più importanti,. E non è solo il vecchio Continente a scoprirsi improvvisamente, afono, incapace di comunicare così com’era abituato a fare fino ad oggi. Tocca all’Italia ma tocca anche a Israele e Turchia e a diversi altri. Problemi e disagi anche in tutta Italia per. per i tre fra i maggiori social network finiti in down, e che stanno registrando un blocco improvviso. Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme di Marck Zuckerberg hanno cominciato ad avere problemi di connessione in diverse parti d’Italia. Secondo il sito ...

Advertising

acspezia : Il nostro admin di #Twitter quando scopre che #Instagram e #Facebook sono in crash #instagramdown #facebookdown - fabelef : Crash di #Facebook. Ora se ne verranno tutti qui, comprese le nonne e i bambini. - jennaro69 : @marulli2019 Silenzio radio su WhatsApp e facebook in crash....stanno schierando i carri armati per le autoblindo p… - Keep_OnSmiling_ : RT @SecolodItalia1: Crash di Facebook, Instagram e Whatsapp in molti Paesi: il mondo isolato si scopre fragile - TraniLiveIt : Facebook, Instagram e WhatsApp in crash: problemi in tutto il mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Crash Facebook Facebook e WhatsApp sono in down Elezioni, a metterci lo zampino anche Facebook e WhatsApp: social fuori uso e tra i seggi le comunicazioni vanno in crash, creando non pochi problemi.

Facebook, Whatsapp e Instagram in blackout Da circa 30 minuti, Facebook, Whatsapp e Instagram, i tre principali social network nel mondo, sono andati in crash: il blackout ha colpito l'intero mondo server, con i servizi diventati inaccessibili per gli utenti. Al ...

Facebook, Instagram e WhatsApp: malfunzionamento mondiale Rai News Facebook, Instagram e WhatsApp in crash e irraggiungibili in tutto il mondo MILANO, 04 ott. - Nel pomeriggio Facebook, Instagram e WhatsApp sono in crash in tutto il mondo. Gli hashtag #WhatsAppdown, #instagramdown e #facebookdown, come spesso succede, sono subito diventati t ...

Fuori uso Whatsapp, Instagram e Facebook Fuori uso Whatsapp, Instagram e Facebook. l'annuncio del crash arriva via Twitter, dove entra subito in tendenza l'hashtag #WhatsAppdown ...

Elezioni, a metterci lo zampino anchee WhatsApp: social fuori uso e tra i seggi le comunicazioni vanno in, creando non pochi problemi.Da circa 30 minuti,, Whatsapp e Instagram, i tre principali social network nel mondo, sono andati in: il blackout ha colpito l'intero mondo server, con i servizi diventati inaccessibili per gli utenti. Al ...MILANO, 04 ott. - Nel pomeriggio Facebook, Instagram e WhatsApp sono in crash in tutto il mondo. Gli hashtag #WhatsAppdown, #instagramdown e #facebookdown, come spesso succede, sono subito diventati t ...Fuori uso Whatsapp, Instagram e Facebook. l'annuncio del crash arriva via Twitter, dove entra subito in tendenza l'hashtag #WhatsAppdown ...