Covid, EMA: via libera alla terza dose Pfizer e Moderna per le persone con sistema immunitario indebolito (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha dato il via libera alla terza dose per il vaccino anti Covid Pfizer/BioNTech e Moderna a “persone con sistema immunitario gravemente indebolito”. “La raccomandazione – espressa dall’Agenzia Ue attraverso una nota – arriva dopo che gli studi hanno dimostrato che una dose extra di questi vaccini ha aumentato la capacità di produrre anticorpi contro il virus che causa il Covid-19 nei pazienti sottoposti a trapianto di organi con sistema immunitario indebolito“. L’EMA suggerisce di somministrare la dose extra almeno 28 giorni dopo la loro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha dato il viaper il vaccino anti/BioNTech ea “congravemente”. “La raccomandazione – espressa dall’Agenzia Ue attraverso una nota – arriva dopo che gli studi hanno dimostrato che unaextra di questi vaccini ha aumentato la capacità di produrre anticorpi contro il virus che causa il-19 nei pazienti sottoposti a trapianto di organi con“. L’EMA suggerisce di somministrare laextra almeno 28 giorni dopo la loro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Atteso per oggi il parere dell'Ema sulla terza dose del vaccino anti Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : Via libera dell'Ema alla terza dose dei vaccini: può essere somministrata agli immunodepressi almeno 28 giorni dopo… - MediasetTgcom24 : Covid, Ema: ok alla terza dose Pfizer agli over 18 dopo sei mesi #ema - DoraliceGuadag1 : RT @valy_s: #Covid19 #EMA autorizza la #terzadose agli OVER 18 a partire da 6 mesi anche se “IL RISCHIO DI INFIAMMAZIONI CARDIACHE COL RICH… - cybexmind : RT @valy_s: #Covid19 #EMA autorizza la #terzadose agli OVER 18 a partire da 6 mesi anche se “IL RISCHIO DI INFIAMMAZIONI CARDIACHE COL RICH… -