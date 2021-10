Comunali a Napoli | Maresca chiama Manfredi per congratularsi | Sarò in Consiglio | vigileremo su tutto

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il candidato sindaco del centrodestra Catellohato poco fa Gaetanoperdella vittoria. L’ex rettore è attesto al comitato elettorale all’hotel Terminus intorno alle 20. Iniziato un percorso “Ho iniziato un percorso, credo di averlo iniziato nel migliore dei modi, e continuerò a farlo”, ha dettocommentando in conferenza stampa le proiezioni sul voto delle. “Il risultato di un votante su quattro che ha sceltoci spinge ad andare avanti perché dovremo rappresentare non solo il 25% dei votanti, ma dovremo anche rappresentare il 53% dei non votanti – ha aggiunto il magistrato in aspettativa – Speravamo di riuscire a coinvolgere tanti altri napoletani. Avremo di nuovo un sindaco di minoranza, che sarà stato ...

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - SkyTG24 : Elezioni comunali, affluenza definitiva al 54,7%. Crollo a Roma, Milano, Torino e Napoli - doppiam79 : @soffiamisulcuor - Lasiciliaweb : Il centrosinistra vince le comunali Prende Milano, Napoli, Bologna. Sfida a 2 Roma (Michetti-Gualtieri), Occhiuto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Napoli

Un black out che in Italia coincide con lo spoglio elettorale per ledi molte città tra cui Roma, Milano,, Torino e Bologna. E nel frattempo Facebook registra anche un brusco crollo ...torna protagonista in Italia e Europa. Non siamo più quelli che si lamentano, non siamo più quelli della rivoluzione". "ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina, noi non siamo ...Il candidato di centrodestra Maresca si congraturla per la vittoria a conteggi ancora in corso. Manfredi con oltre il 65% delle preferenzelscia indietro tutti. Il primo tweet del nuovo sindaco è dedic ...StampaPresente alla conferenza stampa del neo eletto sindaco di Salerno Enzo Napoli anche Fulvio Bonavitacola vice presidente della Regione Campania: “Un importante vittoria di continuità sull’asse Na ...