(Di lunedì 4 ottobre 2021) E dopo Tommaso Zorzi,Selassié sostiene anche didi. La principessa etiope del Grande Fratello Vip, proprio in queste ore ha citato l’italo persiana.Selassiè èdi? “Anche… Io la amo, è una mia carissima. Le voglio tantissimo bene“, ha affermato(nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

oss_romano : #4 Ottobre Nel primo piano di oggi dedicato a #san Francesco d’Assisi, i contributi del ministro generale dell’Ordi… - bagegos : Ma Clarissa del gfvip 6 che dice di essere amica di Giuly cerca il voto dei Prelemi?.....be il mio non l'avrà #prelemi - blogtivvu : Clarissa del GF Vip dice di essere amica di Giulia Salemi ma qualcosa non torna – VIDEO - ValeriaNespeca : Clarissa ha una visione totalmente distorta del mondo #GFvip - twentyyearsgold : Manuel :'Lulú basta con questa storia del letto, voglio dormire da solo' Clarissa:'MANUEL CI TIENE MOLTO A LULÚ E SI VEDE' #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa del

E dopo Tommaso Zorzi ,Selassié sostiene anche di essere amica di Giulia Salemi . La principessa etiopeGrande Fratello Vip , proprio in queste ore ha citato l'italo persiana.Selassiè è amica di Giulia Salemi? "Anche Giulia Salemi? Io la amo, è una mia carissima amica. Le voglio tantissimo ......contro Lulù Hailé Selassié A quanto pare i rapporti tra le tre sorelle Hailé Selassié sarebbero alquanto tesi nella casaGF Vip e infatti durante la festa all'internoreality showe ...Clarissa del Grande Fratello Vip è amica di Giulia Salemi? “Le voglio tantissimo bene…” , ma qualcosa non torna. ecco il video.Clarissa e Jessica Hailé Selassié si sono confrontate in merito ad alcuni comportamenti della sorella Lulù rispetto a Manuel Bortuzzo.