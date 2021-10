Can Yaman e Francesca Chillemi, il post con la foto della cena a Palermo fa sognare i follower (Di lunedì 4 ottobre 2021) Can Yaman ha ormai archiviato la sua relazione con Diletta Leotta e ora si fa vedere suoi social assieme alla collega Francesca Chillemi . Can Yaman ha postato dal social uno scatto assieme all'... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Canha ormai archiviato la sua relazione con Diletta Leotta e ora si fa vedere suoi social assieme alla collega. Canhaato dal social uno scatto assieme all'...

Advertising

MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - VanityFairIt : Diletta Leotta parla al passato della storia con l'attore turco Can Yaman, ma dice di essere ancora innamorata - canyaman_cd : Can Yaman e Francesca Chillemi a cena insieme. I fan: 'Siete bellissimi' - Il Fatto Quotidiano - mnfycryb : RT @VelvetMagIta: #CanYaman si allena e conquista i social: il [VIDEO] è virale #VelvetMag #Velvet - tatiana_mv001 : RT @BHaitam1: VIDEO | Ciak si gira, a Mondello le fan aspettano per ore #CanYaman ma lui non c'è: 'Faremo di tutto per incontrarlo' https:/… -