Amministrative | Meloni “Partita ancora aperta | Roma la più importante”

(Di lunedì 4 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “Ho sentito nei commenti di alcuni segretari e anche nei commenti di diversi opinionisti di una presunta grande vittoria del centrosinistra che però io non ravviso. Si votava nella regione Calabria dove si conferma una vittoria del centrodestra e si votava in sei capoluoghi di regione che erano 5 in mano al centrosinistra nel suo complesso e uno in mano al centrodestra. Il dato che abbiamo oggi è che abbiamo tre di queste città confermate al centrosinistra e tre al ballottaggio. I festeggiamenti per la grandissima vittoria del centrosinistra temo che debbano essere rimandati almeno tra due settimane perchè potrebbe accadere che 5 a 1 diventi 3 a 3”. Lo ha detto Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, commentando i risultati elettorali. Per“i numeri dicono che laè ...

La coalizione guidata da Meloni e Salvini è avanti anche a Latina, con Vincenzo Zaccheo in vantaggio. Meloni tiene almeno nella Capitale, l'unica a salvarsi è Forza Italia che vince in Calabria. Il voto alle amministrative consegna una fotografia molto diversa da quella nazionale. Inesistente a Roma, terzo partito della coalizione a Torino. In Calabria assiste alla vittoria del centrodestra trainato da Forza Italia. Perché per Salvini queste amministrative sono state un bagno d'acqua fredda.