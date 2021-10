Roma, Mourinho: «Buon bottino in Serie A. Zaniolo? Deve reagire a Mancini» (Di domenica 3 ottobre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una partita solida, compatta, il 2-0 non dà tranquillità, ma siamo stati in controllo, contro una squadra che gioca bene e crea difficoltà. Abbiamo fatto bene ciò che abbiamo preparato, abbiamo meritato di vincere ed è sempre Buono vincere dopo le sconfitte. 15 punti in 7 partite è un Buon bottino». Zaniolo – «Gli ho detto che un giocatore Deve reagire così a qualche momento di tristezza. Lui si aspettava di andare in Nazionale, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) José, allenatore della, ha parlato al termine del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni José, allenatore della, ha parlato al termine del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una partita solida, compatta, il 2-0 non dà tranquillità, ma siamo stati in controllo, contro una squadra che gioca bene e crea difficoltà. Abbiamo fatto bene ciò che abbiamo preparato, abbiamo meritato di vincere ed è sempreo vincere dopo le sconfitte. 15 punti in 7 partite è un».– «Gli ho detto che un giocatorecosì a qualche momento di tristezza. Lui si aspettava di andare in Nazionale, ...

