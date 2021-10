Raggi, aspetto esito indagini. Io non mollo, amo Roma ++ (Di domenica 3 ottobre 2021) "Aspettiamo l'esito delle indagini. Io non mollo. Amo Roma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a chi le chiedeva, fuori dal seggio elettorale, un commento sull'incendio del Ponte di ferro. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 3 ottobre 2021) "Aspettiamo l'delle. Io non. Amo". Così la sindaca diVirginiaa chi le chiedeva, fuori dal seggio elettorale, un commento sull'incendio del Ponte di ferro. .

Advertising

strange_days_82 : Mi aspetto che il cdx rivinca nettamente in Calabria. A Roma ci sono buone possibilità di vittoria soprattutto in c… - zazoomblog : Raggi aspetto esito indagini. Io non mollo amo Roma ++ - #Raggi #aspetto #esito #indagini. - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: ++ Raggi, aspetto esito indagini. Io non mollo, amo Roma ++. La sindaca ha commentato l'incendio del Ponte di ferro #ANS… - AnsaRomaLazio : ++ Raggi, aspetto esito indagini. Io non mollo, amo Roma ++. La sindaca ha commentato l'incendio del Ponte di ferro… - 84Andreac : @Nonriescoacont1 @latwittipe Oddio, da questa cittadinanza mi aspetto di tutto, anche che Raggi vada al ballottaggi… -