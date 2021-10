Liga, la Real Sociedad frena: fallito il sorpasso a Real e Atletico (Di domenica 3 ottobre 2021) MADRID (Spagna) - Non approfitta del passo falso del Real Madrid contro l'Espanyol , la Real Sociedad che pareggia 1 - 1 sul campo del Getafe, salendo comunque in vetta alla Liga insieme ai Blancos ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) MADRID (Spagna) - Non approfitta del passo falso delMadrid contro l'Espanyol , lache pareggia 1 - 1 sul campo del Getafe, salendo comunque in vetta allainsieme ai Blancos ...

Advertising

sportli26181512 : Getafe-Real Sociedad 1-1: Al gol di Ramírez ha risposto Oyarzabal. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra… - sportli26181512 : Villarreal-Betis 2-0: Preziosa vittoria per il Villarreal. La squadra di Unai Emery ha sconfitto sul proprio terren… - CalcioPillole : La Liga: vince il #Villareal, pareggiano #Getafe e #RealSociedad. Vittoria per la squadra di Emery allo Estadio de… - sportli26181512 : #Liga, la Real Sociedad frena: fallito il sorpasso a Real e Atletico: I baschi non vanno oltre l'1-1 sul campo del… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Primo k.o. del Real Madrid, Ancelotti: 'Peggior partita della stagione' -