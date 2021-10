Lega tra Bossi e Salvini Sapelli spiega una exit strategy

Leggi su formiche

(Di domenica 3 ottobre 2021) In Italia la storia si sta rimettendo in moto. Gli operai non si arrendono né alla catena di morti sul lavoro, né alla fine di quelle relazioni industriali fondate sulle reciproche responsabilità sostituite dal meccanismo impersonale degli avvocati e dei magistrati del lavoro, che hanno tolto il sangue vitale tanto ai padroni quanto agli operai e ai lavoratori tutti, per non parlare poi dei mercenari manageriali che di responsabilità non ne hanno nessuna se non per la movida delle stockoption. La vecchia talpa si è rimessa in movimento e lo stesso hanno fatto i partiti. La disgregazione sociale e partitica può trasformarsi in trasformazione. L’esempio più lampante è ciò che accade nel rapporto della, ora diretta da Matteo, con le forze della centralizzazione capitalistica europea e delle macchine dei partiti dell’Unione. La ...