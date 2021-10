Insigne sbaglia dal dischetto | il dato che emerge per la prima volta in carriera

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 ottobre 2021) Bruttosu Lorenzo, l'attaccante che ha appenato il calcio di rigore contro la Fiorentina, favorendo Lozano che ha portato i suoi sull'1-1. FLORENCE, ITALY - OCTOBER 03: Alvaro Odriozola of ACF Fiorentina in actiona against Lorenzoof SSC Napoli during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images), però, che il calciatore di Frattamaggiore per lanedue dalnella stessa stagione,con il Venezia allagiornata ed ora con i viola.