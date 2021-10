Il no vax Nba Irving rischia di perdere 17 milioni (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Una star del basket e volto dei no-vax della Nba rischia di perdere una montagna di dollari. E' il destino di Kyrie Irving, 29 anni, stella dei Brooklyn Nets diventato in questi giorni il simbolo dei non vaccinati della Nba. La guardia All-Star, che è anche vice presidente del sindacato giocatori, fa parte di quel cinque per cento di atleti che si rifiuta di immunizzarsi dal Covid. Irving ha preso le distanze dal suo amico storico, LeBron James, che dopo mesi di silenzio ha annunciato di essersi vaccinato. Le regole della Nba La lega si è ben guardata dall'imporre l'obbligo vaccinale ma ha fissato una serie di regole che renderanno dura la vita agli atleti no vax: nelle 61 pagine del nuovo protocollo sanitario, sono previsti per i non vaccinati tamponi quotidiani, anche più volte al giorno, in base al ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - Una star del basket e volto dei no-vax della Nbadiuna montagna di dollari. E' il destino di Kyrie, 29 anni, stella dei Brooklyn Nets diventato in questi giorni il simbolo dei non vaccinati della Nba. La guardia All-Star, che è anche vice presidente del sindacato giocatori, fa parte di quel cinque per cento di atleti che si rifiuta di immunizzarsi dal Covid.ha preso le distanze dal suo amico storico, LeBron James, che dopo mesi di silenzio ha annunciato di essersi vaccinato. Le regole della Nba La lega si è ben guardata dall'imporre l'obbligo vaccinale ma ha fissato una serie di regole che renderanno dura la vita agli atleti no vax: nelle 61 pagine del nuovo protocollo sanitario, sono previsti per i non vaccinati tamponi quotidiani, anche più volte al giorno, in base al ...

