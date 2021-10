Green pass, no-vax e hacker. L’agenda sicurezza vista dal comandante Luzi (Di domenica 3 ottobre 2021) Si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il rischio però è che a diventare resilienti siano forze al di fuori dello Stato italiano. Mentre il governo si prepara a mettere a terre i fondi Ue per la ripresa, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi suona un campanello d’allarme. La criminalità organizzata ha messo gli occhi sul bottino da 209 miliardi di euro per rimettere in moto il Paese, avvisa Luzi in un’intervista al Messaggero. Nel mirino, spiega il comandante facendo sua una citazione di Draghi, c’è “il debito buono” degli italiani. “Siamo da tempo impegnati in complesse indagini patrimoniali, che sono parte integrante della “cultura investigativa” dell’Arma – assicura Luzi, che snocciola i numeri – lo scorso mese di giugno, i militari del Ros hanno ... Leggi su formiche (Di domenica 3 ottobre 2021) Si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il rischio però è che a diventare resilienti siano forze al di fuori dello Stato italiano. Mentre il governo si prepara a mettere a terre i fondi Ue per la ripresa, ilgenerale dell’Arma dei Carabinieri Teosuona un campanello d’allarme. La criminalità organizzata ha messo gli occhi sul bottino da 209 miliardi di euro per rimettere in moto il Paese, avvisain un’interal Messaggero. Nel mirino, spiega ilfacendo sua una citazione di Draghi, c’è “il debito buono” degli italiani. “Siamo da tempo impegnati in complesse indagini patrimoniali, che sono parte integrante della “cultura investigativa” dell’Arma – assicura, che snocciola i numeri – lo scorso mese di giugno, i militari del Ros hanno ...

borghi_claudio : Sarebbe bastato che quel giorno in Parlamento invece di dare ascolto a due del PD gli eletti del M5S avessero votat… - borghi_claudio : Grazie a @GPDP_IT sventato il goffo tentativo di bullismo di stato inizialmente contenuto nel decreto green pass sc… - NicolaPorro : A Trieste soffia forte il vento della protesta. Moltissime persone in piazza per dire 'no' al lasciapassare. Guarda… - PietroFazzari : RT @DavidPuente: Speravo nel fake... ma è reale! Si, la utente Twitter 'Sabrina' pensava che ci fosse davvero il Ponte sullo Stretto di Me… - Marcova14819724 : @Silvy6701 Se ha il green pass è okay ?? ;-) -