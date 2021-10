Elezioni comunali 2021 | a che ora si sapranno i risultati Exit poll e proiezioni

(Di domenica 3 ottobre 2021) Italia alle urne per leamministrative. Oggi e domani circa 12 milioni di cittadini sono chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieridella propria città. ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni, per duesuppletive della Camera e per le regionali in CalabriaOggi e domani circa 12 milioni di cittadini sono chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieridella propria città. Sono 1.192 i comuni interessati e lepiù ...È stato diffuso il dato dell'affluenza a Roma nelle elezioni comunali 2021 che decideranno chi sarà il nuovo sindaco della ...Sale la media degli elettori che si sono presentati alle urne a Mentana, Fiano Romano, Mentana, Marcellina e San Polo dei Cavalieri ...